Канада в угоду США делает все возможное, чтобы блокировать поставки лекарств в Иран

"Правительство Канады всячески поддерживает Белый дом, чтобы блокировать поставки лекарств в Иран", сказал Хатибзаде на брифинге, призвав МИД и правительство Канады придерживаться дипломатического этикета.

Хатибзаде комментируя некоторые заявления об условиях возвращения Вашингтона в СВПД, заявил, что США грубо нарушают свои обязательства по резолюции 2231 и должны вернуться к своим обязательствам по иранской ядерной сделке. "Мы должны увидеть это возвращение в действии, а не только на словах. Если другая сторона вернется к своим обязательствам, мы также откажемся от сокращения своих обязательств", указал он.

Официальный представитель МИД Ирана, комментируя саботаж некоторых стран региона по поводу будущего иранской ядерной сделке, заявил, что Иран имеет границы с 15 странами. "Все страны региона являются друзьями Ирана, и у нас очень близкие отношения с ними, за исключением Саудовской Аравии", добавил Хатибзаде.