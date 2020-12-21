Американский аналитик: Саудовская Аравия и Израиль продолжают саботировать реализацию СВПД

Конн Халлинан в эксклюзивном интервью ИРНА рассказал о положительных признаках того, что США меняют свой подход к Ирану, но предупредил, что политика ослабления напряженности между двумя странами сталкивается с влиятельными врагами в Соединенных Штатах и ​​в регионе.

Что касается отмены многоуровневых санкций, введенных администрацией Трампа в отношении иранского народа, он выразил надежду, что это будет не слишком сложно, но израильское и саудовское лобби сделают все возможное, чтобы подорвать этот процесс.

"Саудовцы теперь надеются стать консультативной стороной любого нового соглашения, которое совершенно неприемлемо не только для Ирана, но и для России, Китая, Германии и ООН", сказал он.

"Я обеспокоен недавними замечаниями министра иностранных дел Германии, который сказал, что вопрос о баллистических ракетах должен быть включен в любое новое соглашение. Это нарушение контракта. Баллистические ракеты не были частью первоначального договора, поскольку они являются единственным способом для Ирана ответить на израильские баллистические ракеты", уточнил он.

По его словам, добавление любых новых условий будет проблематичным. "Все санкции должны быть сняты; Конечно, республиканцы и союзники Израиля будут бороться за их продолжение", добавил Халлинан.