21 дек. 2020 г., 15:01
Journalist ID: 2177
News Code: 84156494
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Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном обсудили возможность возвращения к ней США

Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном обсудили возможность возвращения к ней США

Тегеран, 21 декабря. ИРНА — Главы МИД стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили полную приверженность договоренностям и реализации положений соглашения и готовность поддержать возвращение США к сделке.

Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министров иностранных дел России, Германии, Китая, Франции, Великобритании и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам прошедшего по видеосвязи совещания.

"Участники СВПД снова подтвердили свое желание сохранить соглашение. Министры обсудили возможность полной и эффективной реализации СВПД всеми сторонами и необходимость преодолеть существующие вызовы в деле осуществления обязательств в области нераспространения ядерного оружия и отмены санкций", говорится в заявлении.

"Министры отметили перспективу возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность позитивно подойти к этому вопросу совместными усилиями", говорится в документе.

Дипломаты подчеркнули роль МАГАТЭ в вопросе контроля над выполнением СВПД, отметив важность продолжения сотрудничества с организацией. "Они подчеркнули, что резолюция 2231 (по иранской сделке, принятая Советом Безопасности в 2015 году) остается полностью в силе", отмечается в заявлении.

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