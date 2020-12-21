Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном обсудили возможность возвращения к ней США

Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министров иностранных дел России, Германии, Китая, Франции, Великобритании и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам прошедшего по видеосвязи совещания.

"Участники СВПД снова подтвердили свое желание сохранить соглашение. Министры обсудили возможность полной и эффективной реализации СВПД всеми сторонами и необходимость преодолеть существующие вызовы в деле осуществления обязательств в области нераспространения ядерного оружия и отмены санкций", говорится в заявлении.

"Министры отметили перспективу возвращения США в СВПД и подчеркнули свою готовность позитивно подойти к этому вопросу совместными усилиями", говорится в документе.

Дипломаты подчеркнули роль МАГАТЭ в вопросе контроля над выполнением СВПД, отметив важность продолжения сотрудничества с организацией. "Они подчеркнули, что резолюция 2231 (по иранской сделке, принятая Советом Безопасности в 2015 году) остается полностью в силе", отмечается в заявлении.