21 дек. 2020 г., 14:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84156461
0 Persons

Провинция Западный Азербайджан готова удовлетворить потребности Азербайджана в строительные материалы

Провинция Западный Азербайджан готова удовлетворить потребности Азербайджана в строительные материалы

Урмия, 21 декабря. ИРНА — Провинция готова удовлетворить потребности строительного сектора Азербайджанской Республики, особенно в Нагорно-Карабахском регионе. Об этом заявил глава организации промышленности, торговли и шахт провинции Западный Азербайджан Голам Реза Бабаи.

"В настоящее время идет экспорт цемента из Западного Азербайджана в Азербайджанскую Республику, и есть потенциал увеличить объем экспорта", сказал Бабаи в интервью ИРНА.

"Западный Азербайджан производит более четырех миллионов тонн цемента в год, значительная часть которого может быть экспортирована в различные страны, включая Азербайджанскую Республику", пояснил он.

"С начала текущего (иранского) года из этой провинции в Азербайджанскую Республику было экспортировано 22 миллиона долларов, и эта цифра может быть увеличена", добавил глава организации промышленности, торговли и шахт провинции Западный Азербайджан.

"Торговый потенциал провинции готов к расширению отношений с Азербайджаном, и при создании необходимых условий будут приняты оперативные меры", резюмировал он.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 10 =