Провинция Западный Азербайджан готова удовлетворить потребности Азербайджана в строительные материалы

"В настоящее время идет экспорт цемента из Западного Азербайджана в Азербайджанскую Республику, и есть потенциал увеличить объем экспорта", сказал Бабаи в интервью ИРНА.

"Западный Азербайджан производит более четырех миллионов тонн цемента в год, значительная часть которого может быть экспортирована в различные страны, включая Азербайджанскую Республику", пояснил он.

"С начала текущего (иранского) года из этой провинции в Азербайджанскую Республику было экспортировано 22 миллиона долларов, и эта цифра может быть увеличена", добавил глава организации промышленности, торговли и шахт провинции Западный Азербайджан.

"Торговый потенциал провинции готов к расширению отношений с Азербайджаном, и при создании необходимых условий будут приняты оперативные меры", резюмировал он.