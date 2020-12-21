Преимущества Ирана для восстановления Карабаха

Президент Азербайджана призвал «дружественные страны» принять активное участие в восстановлении Нагорного Карабаха. Среди стран, которые имеют дружественные отношения с Азербайджанской Республикой, Иран имеет наибольшие преимущества для восстановления Нагорного Карабаха. Иранские компании и подрядчики в области оборудования, программного обеспечения и рабочей силы имеют опыт восстановления и модернизации страны после войны.

Кроме того, очень хорошие результаты оказала деятельность Ирана по развитию за рубежом. Иранские компании реализовали или реализуют крупные проекты в таких странах, как Ирак, Пакистан, Венесуэла, Шри-Ланка, Сирия и многих других странах.

Другим преимуществом Ирана является тем, что иранские специалисты с высокими научными способностями с научной и технической точек зрения превосходят региональный уровень и даже превосходят многие страны мира. Что касается аппаратной базы, то у страны есть техника военного времени, такая как строительная и дорожно-строительная техника, плотины и т. д.

У Ирана, безусловно, нет технических проблем для восстановления, модернизации и развития Нагорного Карабаха, у него, конечно, нет проблем с точки зрения оборудования, опыта и знаний, а с точки зрения политических отношений между двумя странами преобладают хорошие условия. Таким образом, почва готова для восстановления Карабаха иранскими специалистами, компаниями и подрядчиками. С другой стороны, у нас высокая вакансия в строительных и девелоперских компаниях. Многие из наших объектов в настоящее время имеют пустые мощности и свободные силы.

Источник: Газета Иран,

Автор статьи: Яхья Аль-Эсхак, член Торгово-промышленной палаты Ирана