Иранские бизнесмены готовы участвовать в восстановлении Карабаха

«Торгово-промышленная палата Урмии как экономический парламент частного сектора страны готова к расширению торгового сотрудничества с соседними странами», заявил он, добавив, что есть необходимые возможности для восстановления и участия в развитии различных зон Азербайджанской Республики.

По его словам, участие бизнесменов на официальных встречах властей двух стран сыграет главную роль в продвижении экономических целей.

Он также напомнил о взаимных поездках бизнесменов Ирана и Азербайджанской Республики в 2016 году, отметив, что обе стороны договорились о совместной инвестиции в промышленность двух стран.

Ранее президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев призвал лидеров соседних стран подготовить почву для присутствия своих экономических компаний в восстановлении освобожденных земель Карабаха.

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