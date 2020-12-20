49 штук глазурованных кирпичей возрастом 2800 лет вернули из Швейцарии в Иран

«49 штук глазурованных кирпичей, которые незаконно были вывезены из страны в начале революции Ирана, были возвращены в Иран из Европы после нескольких лет преследований заместителя министра культурного наследия, юридических и международных дел Министерства культурного наследия, туризма и ремесел», - сказал он.
Тегеран, 20 декабря, ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Алиасгар Мунесан заявил, что коллекция глазурованных кирпичей, относящейся к VII и VIII векам до нашей эры, была возвращена в Иран из Швейцарии.
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