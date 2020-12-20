20 дек. 2020 г., 21:20
Journalist ID: 2388
News Code: 84155579
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Одобрение резолюции по правам человека против Ирана противоречит международному праву: парламент

Одобрение резолюции по правам человека против Ирана противоречит международному праву: парламент

Тегеран, 20 декабря, ИРНА - Комитет по правам человека иранского парламента выступила с заявлением, в котором объявил резолюцию против Ирана, направленную против прав человека, противоречащей международному праву, и подвергла критике Европейский парламент за его причастность к экономическому терроризму США.

Комитет по правам человека иранского парламента под председательством Зохре Элахайян в заявлении, объявив анти-правозащитную резолюцию против Ирана, противоречащую международному праву, сделал несколько замечаний по этому поводу и подчеркнул: «Принятие Резолюции P9_TA-PROV (2020) 0337 от 17 декабря 2020 года Европейского парламента вызвало большое удивление и недовольство для меня и моих коллег в Комитете».

«Удивительно, что Европейский парламент, предприняв необычный шаг и в рамках общих для парламентов принципов, принял резолюцию против прав человека и предъявил доказанные претензии к гражданам», - говорится в заявлении.

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