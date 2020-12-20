Одобрение резолюции по правам человека против Ирана противоречит международному праву: парламент

Комитет по правам человека иранского парламента под председательством Зохре Элахайян в заявлении, объявив анти-правозащитную резолюцию против Ирана, противоречащую международному праву, сделал несколько замечаний по этому поводу и подчеркнул: «Принятие Резолюции P9_TA-PROV (2020) 0337 от 17 декабря 2020 года Европейского парламента вызвало большое удивление и недовольство для меня и моих коллег в Комитете».

«Удивительно, что Европейский парламент, предприняв необычный шаг и в рамках общих для парламентов принципов, принял резолюцию против прав человека и предъявил доказанные претензии к гражданам», - говорится в заявлении.