Начала работать научная ассоциация Иран-Италия

Абдолсаде Ниси на виртуальной встрече, посвященной международным исследованиям и технологическому взаимодействию в расширении сотрудничества между Ираном и Италией, которая состоялась в Министерстве науки, объясняя цели этой встречи, подчеркнул решимость рабочей группы по взаимодействию Иран-Италия расширять научно-технические связи между двумя странами.

В продолжение этой встречи заместитель министра науки по международным делам Хосейн Салар Амоли, ссылаясь на растущую тенденцию к совместному производству Ирана в сотрудничестве с другими странами и научное взаимодействие иранских исследователей с исследователями и учеными, объявил о двух макрополитике Министерства науки, исследований и технологий по передаче результатов исследований обществу и интернационализации высшего образования.

Подчеркнув проблему интернационализации, заместитель министра науки по международным делам упомянул ряд совместных международных работ, которые стали результатом совместных исследований и использования общих технологий в разных странах, а также 466 совместных проектов с зарубежными университетами.