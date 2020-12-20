Иран – 18-й производитель алюминия мира

"По данным компании Iran Alumina, известные запасы бокситов в Иране оцениваются примерно в 25 млн тонн", отметил он в воскресенье.

Алюминий – это наиболее широко используемый металл после железа, и боксит является самым важным источником производства алюминия в мире. Согласно международной статистике, в 2019 году мировые запасы бокситов оцениваются в 55-75 млн тонн, из которых 32% находится в Африке, 23% - в Океании, 21% - на Южной Америке и Карибском бассейне, 18% - на Азии и 6% в других областях мира.

Самыми большими общими запасами обладают Гвинея (20 млрд т), Австралия (7 млрд т), Бразилия (6 млрд т), Вьетнам (3 млрд т), Индия (2,5 млрд т), Индонезия (2 млрд т).