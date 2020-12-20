Тегеран и Москва должны защищать свои интересы от западных санкций

Марков, который считается одним из знаменитых российских политологов и доверенным лицом президента РФ, в интервью ИРНА отметил, что Россия полностью поддерживает борьбу иранского народа за право на суверенитет и независимость.

Указав на убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, российский общественный деятель заявил: "Россия осуждает этот террористический акт, и осуждает это убийство".

"Мы готовы расширять отношения с Ираном в таких областях, как промышленность и экономика и приветствуем развитие сотрудничества с Тегераном", добавил он.

Марков, который был председателем Общественного Совета при Ростуризме, заявил: "Иран – очень важная страна в области туризма, и российские туристы могут посетить эту страну, в частности остров Киш".

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