20 дек. 2020 г., 13:28
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Тегеран и Москва должны защищать свои интересы от западных санкций

Тегеран и Москва должны защищать свои интересы от западных санкций

Москва, 20 декабря, ИРНА – Иран и Россия должны защищать свои интересы и экономическое сотрудничество от западных санкций. Об этом заявил генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков.

Марков, который считается одним из знаменитых российских политологов и доверенным лицом президента РФ, в интервью ИРНА отметил, что Россия полностью поддерживает борьбу иранского народа за право на суверенитет и независимость.
Указав на убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, российский общественный деятель заявил: "Россия осуждает этот террористический акт, и осуждает это убийство".
"Мы готовы расширять отношения с Ираном в таких областях, как промышленность и экономика и приветствуем развитие сотрудничества с Тегераном", добавил он.
Марков, который был председателем Общественного Совета при Ростуризме, заявил: "Иран – очень важная страна в области туризма, и российские туристы могут посетить эту страну, в частности остров Киш".

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