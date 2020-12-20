Солидарность Ирана и Венесуэлы нанесли удар по санкциям США: журналист

В эксклюзивном интервью IRNA в воскресенье Рик Стерлинг добавил, что «продолжение оказания Ираном технической и инженерной помощи правительству Венесуэлы и отправка топлива в страну оказали значительное влияние на снижение санкционного давления США на жизнь венесуэльцев».

Он обвинил администрацию Трампа в пиратстве при экспорте иранской нефти в Венесуэлу и сказал: «Около 6 месяцев назад Иран отправил несколько танкеров в Венесуэлу для поставки бензина, что было большим подспорьем. Следующие нефтяные танкеры были конфискованы правительством США и проданы на аукционе в Техасе. Это было нарушением международного права и чистым грабежом».

«Другие иранские нефтяные танкеры идут в Венесуэлу, и кажется, что мы снова увидим напряженность в этом вопросе, но эта поддержка со стороны Ирана, несомненно, очень важна и ценна для венесуэльского народа», - отметил он.