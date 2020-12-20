Иранцы в этом году празднуют Шаб-е Ялда виртуально

С наступлением последних осенних дней иранцы ежегодно предвкушают праздник Шаб-е Ялда. Эта ночь длиннее других ночей года всего на одну минуту. Когда она наступает, все члены семьи собираются и веселятся. Они читают Шахнаме и стихи Хафеза. Но в этом году иранцы собираются виртуально праздновать этот древний праздник.

Несмотря на тот факт, что Шаб-е Ялда считается поводом для встречи с родственниками, но ситуация с коронавирусом в этом году заставила иранцев отказаться в гостях.

Благодаря новой технологии можно отмечать Шаб-е Ялда в Интернете, видя своих любимых и родных, пусть даже виртуально.

Иранцы также решили поблагодарить врачей и медсестер за их усилия в борьбе с коронавирусом за последний год, и просто праздновать Шаб-е Ялда без присутствия родственников и друзей.

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