20 дек. 2020 г., 12:11
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Иранцы в этом году празднуют Шаб-е Ялда виртуально

Иранцы в этом году празднуют Шаб-е Ялда виртуально

Тегеран, 20 декабря, ИРНА – Шаб-е Ялда один из древнейших обычаев Ирана, сохранившихся спустя много лет. Иранцы в эту ночь собираются и готовятся к зиме. Но в этом году из-за вспышки коронавируса этот иранский праздник отмечается по-другому.

С наступлением последних осенних дней иранцы ежегодно предвкушают праздник Шаб-е Ялда. Эта ночь длиннее других ночей года всего на одну минуту. Когда она наступает, все члены семьи собираются и веселятся. Они читают Шахнаме и стихи Хафеза. Но в этом году иранцы собираются виртуально праздновать этот древний праздник.
Несмотря на тот факт, что Шаб-е Ялда считается поводом для встречи с родственниками, но ситуация с коронавирусом в этом году заставила иранцев отказаться в гостях.
Благодаря новой технологии можно отмечать Шаб-е Ялда в Интернете, видя своих любимых и родных, пусть даже виртуально.
Иранцы также решили поблагодарить врачей и медсестер за их усилия в борьбе с коронавирусом за последний год, и просто праздновать Шаб-е Ялда без присутствия родственников и друзей.

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