В письме генсекретарю ООН Антонио Гутерришу Маджид Тахтарванчи описал оценку Ираном 10-го доклада Генерального секретаря ООН по резолюции 2231.

Согласно резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая была принята после ядерной сделки с Ираном в 2015 году, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен каждые шесть месяцев представлять в Совет Безопасности отчет о выполнении этой резолюции.

Постоянный представитель Ирана при ООН, заявив, что Вашингтон является нарушителем ядерной сделки, назвал сокращение ядерных обязательств Ирана принудительным результатом нарушения соглашения другими сторонами и в соответствии с правами Ирана в ядерной сделки.

Ссылаясь на обещание европейских стран обеспечить продолжение экономических отношений, предусмотренных в ядерной сдлеке с Ираном, и создание системы Instex, Тахт-Раванчи подчеркнул, что «эта система должна доказать свою эффективность спустя 2 года».