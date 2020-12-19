19 дек. 2020 г., 22:29
Journalist ID: 2177
News Code: 84154284
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Министр нефти Ирана посетит Россию 20 декабря

Министр нефти Ирана посетит Россию 20 декабря

Тегеран, 19 декабря. ИРНА — Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане совершит 20 декабря визит в Москву. Об этом сообщили в министерстве нефти Ирана.

В рамках поездки планируется встреча с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Во время консультаций будут обсуждаться последние изменения на нефтяном рынке.

3 декабря министры ОПЕК+ договорились нарастить добычу углеводородов с 1 января 2021 года на 500 тысяч б/с. Также страны альянса будут ежемесячно проводить заседания для обзора текущего состояния нефтяного рынка и корректировки дальнейшего уровня ограничений добычи. Всего государства ОПЕК+ намерены вернуть на рынок 2 млн б/с.

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