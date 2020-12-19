Иранские ремесла занимают первое место в мире по разнообразию

По его словам, среди лучших ремесел страны, получивших международное внимание, мы можем упомянуть ковры ручной работы, которые представляют культурную и художественную силу Ирана в мире. " Иранские ковры ручной работы с уникальным дизайном, основанные на традициях художественного, а иногда и этнического и национального дизайна, достигли своего пика в 17 веке, и по сей день иранские ковры ручной работы, такие как килимы, зиллоу, ковры и коврики, являются одними из самых популярных", сказал Абдолмалеки.

"Другими иранскими произведениями искусства являются изделия из меди и стекла, которые иранцы были среди пионеров этого ремесла, а изделия из стекла были зарегистрированы на имя иранцев во всем мире", добавил он.