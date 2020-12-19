МИД Ирана: Помпео снова зациклен на Иране

"Уходящий мистер мы лгали, обманули, украли снова зациклен на Иране", написал Хатибзаде в своем Twitter.

"Реальность заключается в том, что американский режим давно планирует перевороты и ведет войны против иранцев и их соседей", отметил он.

"Они убили бесчисленное количество людей и использовали самых уязвимых в Америке как живой щит. Это истинная природа его режима", резюмировал он.