19 дек. 2020 г., 19:07
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News Code: 84154137
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Персеполис стал вице-чемпионом Лиги Чемпионов АФК

Персеполис стал вице-чемпионом Лиги Чемпионов АФК

Тегеран, 19 декабря. ИРНА — Иранский футбольный клуб «Персеполис» уступил южнокорейскому футбольному клубу «Ульсан Хёндэ» в финале Лиги Чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.

Иранский "Персеполис" в финале Лиги чемпионов АФК уступил "Ульсан Хёндэ" - 2:1.  

Победу корейцам принесли два пенальти, после которых забил 33-летний бразилец Жуниор Негао (45+4, 55).  Единственный мяч для ФК "Персеполис" забил Мехди Абди (45).

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