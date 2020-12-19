Персеполис стал вице-чемпионом Лиги Чемпионов АФК

Иранский "Персеполис" в финале Лиги чемпионов АФК уступил "Ульсан Хёндэ" - 2:1.
Победу корейцам принесли два пенальти, после которых забил 33-летний бразилец Жуниор Негао (45+4, 55). Единственный мяч для ФК "Персеполис" забил Мехди Абди (45).
Тегеран, 19 декабря. ИРНА — Иранский футбольный клуб «Персеполис» уступил южнокорейскому футбольному клубу «Ульсан Хёндэ» в финале Лиги Чемпионов Азиатской футбольной конфедерации.
Иранский "Персеполис" в финале Лиги чемпионов АФК уступил "Ульсан Хёндэ" - 2:1.
Победу корейцам принесли два пенальти, после которых забил 33-летний бразилец Жуниор Негао (45+4, 55). Единственный мяч для ФК "Персеполис" забил Мехди Абди (45).
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