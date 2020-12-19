Персеполис стал вице-чемпионом Лиги Чемпионов АФК

Тегеран, 17 декабря. ИРНА — Западные страны должны быть привлечены к ответственности за свои преступления как обвиняемые в нарушении прав народов региона, особенно в Афганистане и Ираке. Об этом заявил секретарь совета по правам человека судебной системы Ирана Али Багери Кани.