Иностранные инвесторы заявили о готовности вложить в проекты провинции Фарс

Выступая в субботу на заседании по рассмотрению планов развития города Казерун, которое проводилось в присутствии европейского инвестора и ряда официальных лиц в провинции Фарс, добавила, что в 1399 иранском году (начался 20 марта 2020 года) в провинцию было вложено более 466 миллионов долларов иностранных инвестиций.

"В настоящее время в провинции работают крупнейшая солнечная электростанция и несколько крупных промышленных и сельскохозяйственных проектов с иностранными инвестициями", сказала она.

Кроме того, заместитель губернатора провинции Фарс Дариуш Дехган заявил, что проект железнодорожной линии Фарс-Бушер, проект газопровода от провинции Фарс до нефтяного месторождения Хузестан, проект автострады Фарс-Бушер и строительство завода по производству автомобильных шин - среди проектов, готовых к инвестированию в этом городе.