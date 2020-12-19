Российский эксперт: нет превосходства у США над Ираном

Российский востоковед в интервью ИРНА отметила, что когда США во главе западной попытаются добиться своих целей в мягкой войне путем пропаганды и СМИ.

Она сказала, что во время ракетного удара КСИР Ирана по военной базе Айн аль-Асад недалеко от Багдада было уничтожено большое количество американских военных кораблей и современного оружия, в том числе вертолеты, и более 100 американских солдат получили ранения.



Мамедова, которая написала десятки исследовательских статей по Ирану, считает, что Иран не стремится к войне и вооруженному конфликту, но вполне может защитить свои интересы различными способами.

Она назвала церемония похороны генерала Касема Сулеймани с участием миллионов иранцев в Иране и Ираке и вывод США из региона пощечиной Америке.

По её словам, Дональд Трамп потерпел неудачу в противостоянии Ирану. «Его провал в президентских выборах в США также никогда не забудется», добавила она.

Мамедова также заверила, что администрация Джо Байдена также вернется к ядерной сделке с Ираном.