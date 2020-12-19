ЮНЕСКО рассмотрит включение праздника «Ночь Ялда» в список культурного наследия

После включения паломничества к монастырю святого Фаддея, которое представлено Ираном совместно с Арменией, и Миниатюры совместно с Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном, у Ирана 16 элементов, включенных в список нематериального культурного наследия.

Кроме того, на следующем заседании комитета будут обсуждены включение Джашн-и-Мехрган совместно с Таджикистаном, а Уд (музыкальный инструмент) — совместно с Сирией.

Ялда или Шабчеле - самая важная традиция среди иранских праздников, которая проводится в окружении семьи. По случаю самой длинной ночи в году иранцы разных культур, этнических групп пользуются этой возможностью и собираются.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса в эту ночь люди не будут собираться, а праздник отметят в режиме онлайн.