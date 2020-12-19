Комиссия по нацбезопасности иранского парламента осудила антииранскую резолюцию европарламента

В своем заявлении Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента осудила вмешательство комитета по иностранным делам британского парламента во внутренние дела Ирана и его нелепые рекомендации в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и анти-правозащитной позиции французского правительства в поддержку преступника.

"Европейский парламент, который сегодня издает резолюцию против казни и защищает преступников, угрожающих национальной безопасности нашей страны, является тем же учреждением, которое отказалось осудить убийство иранского ученого а наоборот, всегда поддерживало и укрывало террористов, лицемеров, сепаратистских группировок, и даже принимало в парламенте лидеры террористических группировок", говорится в заявлении.

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента поручила Министерству иностранных дел предоставить парламенту список имен некоторых европейских чиновников для принятия ответных мер. "Во-первых предоставить список европейских чиновников, которые совершили преступления против человечности и против иранского народа путем введения суровых санкций, особенно в области медицины; Во-вторых, европейские официальные лица, поддерживающие террористические группы, лицемеров и сепаратистов, и, в-третьих, европейские судьи, которые приговаривали и заключали в тюрьму невинных иранских граждан с целью разработки всеобъемлющего плана санкций против Ирана", отмечается в заявлении.