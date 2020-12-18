18 дек. 2020 г., 21:53
Journalist ID: 2388
News Code: 84152937
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Иран твердо осудил заявления Европы о правах человека в стране

Иран твердо осудил заявления Европы о правах человека в стране

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - Заместитель по международным делам судебной власти и секретарь штаб-квартиры по правам человека Али Багери прокомментировал заявления Европы о правах человека в стране.

Иране вчера в четверг, сказал: «Те, кто препятствует доступу невинных детей к лекарствам, не имеют права даже говорить о правах животных».

«Европейцы теперь обвиняются в убийстве десятков больных иранских детей, поэтому они не вправе занимать позицию правозащитников», - отметил он.

«Если механизм санкций против нарушителей прав иранского народа будет реализован в европейских странах, некоторые правительства в Европе потеряют свой авторитет, потому что многие европейские лицы, вводя незаконные и репрессивные санкции против иранского народа, играют эффективную роль в нарушении прав иранского народа», - заключил он.

Согласно данным ИРНА, члены Европарламента вчера в четверг одобрили резолюцию, обвинив Иран в том, что называется «нарушения прав человека».

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