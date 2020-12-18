18 дек. 2020 г., 13:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84152589
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Постпред Ирана: Иран привержен обеспечению мира, стабильности и развития в Афганистане

Постпред Ирана: Иран привержен обеспечению мира, стабильности и развития в Афганистане

Тегеран, 18 декабря, ИРНА - «Исламская Республика Иран привержена содействию установлению мира, стабильности и развития в Афганистане», - заявил постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи.

«Иран и Афганистан имеют общие религиозные, культурные, языковые и исторические корни, и наша стабильность, социально-культурное развитие и экономический рост взаимосвязаны и укрепляют друг друга», - сказал он.

«Как заявил президент Ирана, мы считаем стабильность Афганистана своей стабильностью», - отметил он.

Тахт-Раванчи пояснил, что «мирный процесс должен сохранить и укрепить прошлые достижения, особенно действующую конституцию, право народа на самоопределение посредством выборов, права женщин и этнических и религиозных меньшинств, а также приверженность борьбе с терроризмом».

Он также назвал присутствие иностранных сил проявлением иностранного вмешательства и еще одним источником нестабильности в Афганистане.

Он подчеркнул, что «Исламская Республика Иран привержена делу содействия созданию более безопасного и процветающего Афганистана путем дальнейшего развития отношений между двумя братскими странами».

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