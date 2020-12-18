Постпред Ирана: Иран привержен обеспечению мира, стабильности и развития в Афганистане

«Иран и Афганистан имеют общие религиозные, культурные, языковые и исторические корни, и наша стабильность, социально-культурное развитие и экономический рост взаимосвязаны и укрепляют друг друга», - сказал он.

«Как заявил президент Ирана, мы считаем стабильность Афганистана своей стабильностью», - отметил он.

Тахт-Раванчи пояснил, что «мирный процесс должен сохранить и укрепить прошлые достижения, особенно действующую конституцию, право народа на самоопределение посредством выборов, права женщин и этнических и религиозных меньшинств, а также приверженность борьбе с терроризмом».

Он также назвал присутствие иностранных сил проявлением иностранного вмешательства и еще одним источником нестабильности в Афганистане.

Он подчеркнул, что «Исламская Республика Иран привержена делу содействия созданию более безопасного и процветающего Афганистана путем дальнейшего развития отношений между двумя братскими странами».