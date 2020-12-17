Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб Сулеймани обвинила США в терроризме и поставила под сомнение мотивы убийства своего отца, о чем она рассказала в ходе интервью программе "Going Underground" на телеканале RT во вторник.

"Байден ничем не отличается от Трампа, они одинаковы и придерживаются одной и той же политики. Между ними нет разницы. Трамп приказал убить моего отца, Байден его поддержал, так что разницы между ними нет. У моего отца есть армия, которая отомстит Трампу. Америка полагает, что после мученической гибели моего отца всё кончено, потому что они убили генерала Сулеймани, самого могущественного и влиятельного человека на Ближнем Востоке, но они глубоко ошибаются, тысячи людей вроде генерала Сулеймани готовы сражаться. У генерала Сулеймани есть армия, которая отомстить за его кровь Трампу", сказала она.

"Он изменил эту игру, был ее победителем, и он уничтожил их (ИГИЛ*). Конечно, они были недовольны этим и с легкостью его убили в другом месте. В международном аэропорту. Он был гостем иракского народа. Они пригласили его помочь. Как они посмели убить официального генерала страны, и как им удалось убить его так просто?", сказала она.

Конечно, они скажут, что он был террористом, потому что, по их мнению, мой отец уничтожал людей, которых они создали… Он был террористом, потому что он спасал жизни невинных людей? И кто здесь террорист?", добавила она.