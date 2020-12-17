Запад должен ответить за свои преступления против прав человека

Багери Кани в четверг на встрече с афганскими иммигрантами, заявил, что немцы должны ответственно разъяснить роль американской базы «Rammstein» в ударах американских беспилотников и убийствах мирных жителей в Афганистане и Ираке. "Западные сувениры для народов региона - это убийства и отсутствие безопасности; Либо через агентов террористов и наемников, либо путем создания собственного прямого заговора", подчеркнул он.

"Если бы Запад продал тракторы афганскому народу вместо того, чтобы отправлять танки в Афганистан, мы бы увидели безопасный и процветающий Афганистан через 20 лет, и на самом деле и безопасность Афганистана, и экономические проблемы людей были бы решены, но незаконные и агрессивные интересы Запада в Афганистане требуют терроризма, отсутствия безопасности и экономической отсталости", добавил чиновник.

"Если Запад честный в борьбе с терроризмом, он должен внедрить механизм Instex только для террористов, живущих в Европе. Жители Запада вложили значительные средства в сокрытие своих различий и подчеркивание различий между странами региона", уточнил Багери.