Зариф: собственные ограничения США вынудили американские фирмы покинуть рынок Ирана

"Ваши собственные ограничения фактически лишили американские компании с иранского рынка с его беспрецедентными природными и человеческими ресурсами", написал Зариф в своем Twitter.

"И ваша незаконная политика максимального провала отменила контракт Boeing на 88 гражданских самолетов, что стоило иранцам жизней, но также и рабочих мест в Америке" добавил он.

Ранее Помпео в интервью Washington Examiner заявил, что Корпус стражей исламской революции бесконечно беднее, чем он был бы, если бы политика администрации до нас оставалась на месте. " Эти деньги не в их руках. Чтобы поддержать и вознаградить иранцев? Чтобы дать им какое-либо экономическое облегчение? Чтобы позволить французам или британцам торговать там? Помните, даже во время [сделки с Ираном] американским предприятиям не разрешалось торговать там. Насколько это странно? ", добавил он.