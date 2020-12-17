17 дек. 2020 г., 18:30
Journalist ID: 2177
News Code: 84152174
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Зариф: собственные ограничения США вынудили американские фирмы покинуть рынок Ирана

Зариф: собственные ограничения США вынудили американские фирмы покинуть рынок Ирана

Тегеран, 17 декабря. ИРНА — В ответ на недавние замечания госсекретаря США Майка Помпео министр иностранных дел Ирана Зариф сказал, что собственные ограничения США вынудили американские фирмы покинуть рынок Ирана.

"Ваши собственные ограничения фактически лишили американские компании с иранского рынка с его беспрецедентными природными и человеческими ресурсами", написал Зариф в своем Twitter.

"И ваша незаконная политика максимального провала отменила контракт Boeing на 88 гражданских самолетов, что стоило иранцам жизней, но также и рабочих мест в Америке" добавил он.

Ранее  Помпео в интервью Washington Examiner заявил, что Корпус стражей исламской революции бесконечно беднее, чем он был бы, если бы политика администрации до нас оставалась на месте. " Эти деньги не в их руках. Чтобы поддержать и вознаградить иранцев? Чтобы дать им какое-либо экономическое облегчение? Чтобы позволить французам или британцам торговать там? Помните, даже во время [сделки с Ираном] американским предприятиям не разрешалось торговать там. Насколько это странно? ", добавил он.

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