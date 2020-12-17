Паломничество к монастырю святого Фаддея включен в список нематериального культурного наследия

15-я сессия ежегодного заседания Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия проводится с 14 по 19 декабря 2020 года в Ямайке. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в режиме онлайн.

На заседании, прошедшем в четверг Иран и Армения представили паломничество к монастырю святого Фаддея для включения в список нематериального культурного наследия. По итогам заседания всемирный комитет согласился с глобальной регистрацией этого элемента.

Монастырь святого Фаддея, или Кара-Келиса — один из древнейших армянских комплексов на территории Ирана, хотя современный ансамбль относится не ко времени основания, а по большей части к XIX веку — предыдущий был разрушен землетрясением. Комплекс расположен в 20 километрах от города Маку в провинции Западный Азербайджан. Согласно легенде, монастырь святого Фаддея основан на месте захоронения апостола, которое относится к 68 году.