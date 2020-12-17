Иран: резолюция Генассамблеи ООН не имеет юридической силы

Хатибзаде в ответ на принятие в Генассамблее ООН антииранской резолюции, предложенной Канадой при поддержке европейских стран и сионистского режима, сочла эту резолюцию не имеющей юридической силы и осудил использование международных организаций в качестве инструмента для оказания давления на Иран.

"Резолюция, принятая вчера Генеральной Ассамблеей ООН при голосовании менее половины государств-членов ООН и неподдержке более чем 110 стран — это тот же текст, который недавно был одобрен Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи с аналогичными голосами", указал он.

По его словам, подобные неконструктивные меры не только не способствуют продвижению ситуации с правами человека во всем мире, но и разжигают негативные стереотипы и политическую маркировку против независимых государств.