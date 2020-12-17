17 дек. 2020 г., 14:50
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Объем торговли Ирана с ОЭС превысил 7,5 млрд долларов за 8 месяцев

Объем торговли Ирана с ОЭС превысил 7,5 млрд долларов за 8 месяцев

Тегеран, 17 декабря, ИРНА – Объем внешней торговли со странами ОЭС превысил 5 млрд 762 млн 935 тыс. долларов за первые 8 месяцев текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года). Об этом заявил официальный представитель иранской таможенной службы Рухолла Латифи.

Он назвал объем торговли в весовом выражении 10 млн 911 тыс. 727 тонн товаров. "Доля экспорта из Ирана в страны Организации экономического сотрудничества составил 7 млн 430 тыс. 423 тонн товаров на сумму 2 млрд 945 млн 623 тыс. долларов.

Сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты, рыба, креветки, томатная паста, различные овощи, свежие и сушеные фрукты, цветы и растения, шафран и орехи были экспортированы из Ирана.

Латифи назвал объем импорта стран ОЭС в Иран 3 млрд 481 тыс. 304 тонн на сумму 2 млрд 817 млн 313 тыс. долларов.

По его словам, Иран в основном импортировал такие продукты, как сырье, пряжа, хлопок, зерно ячменя, льняное семя, чечевица, фасоль, медицинское оборудование, промышленное сырье, кислоты, промышленное оборудование, сельскохозяйственная техника.

Он добавил, что у Ирана есть торговые отношения со всеми 10 стран-членов ОЭС – Турция, Пакистан, Азербайджанская Республика, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Афганистан среди стран ОЭС больше всего импортировал товары из Ирана (1 млрд 212 млн 498 тыс.), за которым следуют Турция и Азербайджанская Республика.

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