Объем торговли Ирана с ОЭС превысил 7,5 млрд долларов за 8 месяцев

Он назвал объем торговли в весовом выражении 10 млн 911 тыс. 727 тонн товаров. "Доля экспорта из Ирана в страны Организации экономического сотрудничества составил 7 млн 430 тыс. 423 тонн товаров на сумму 2 млрд 945 млн 623 тыс. долларов.

Сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты, рыба, креветки, томатная паста, различные овощи, свежие и сушеные фрукты, цветы и растения, шафран и орехи были экспортированы из Ирана.

Латифи назвал объем импорта стран ОЭС в Иран 3 млрд 481 тыс. 304 тонн на сумму 2 млрд 817 млн 313 тыс. долларов.

По его словам, Иран в основном импортировал такие продукты, как сырье, пряжа, хлопок, зерно ячменя, льняное семя, чечевица, фасоль, медицинское оборудование, промышленное сырье, кислоты, промышленное оборудование, сельскохозяйственная техника.

Он добавил, что у Ирана есть торговые отношения со всеми 10 стран-членов ОЭС – Турция, Пакистан, Азербайджанская Республика, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Афганистан среди стран ОЭС больше всего импортировал товары из Ирана (1 млрд 212 млн 498 тыс.), за которым следуют Турция и Азербайджанская Республика.

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