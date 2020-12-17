Иран прилагает все усилия для снятия санкций: Рухани

Он подчеркнул, что правительство должно нейтрализировать или сделать санкции тщетными.

Рухани на церемонии открытия проектов МВД заявил, что страна уже несколько лет находится на ситуации экономической войны. "Я рад, что несмотря на экономическую войну и ситуация с коронавирусом в стране, такие проекты все ещё введены в эксплуатацию, и такие программы до конца года продолжаются", добавил он.

Глава иранского правительства заверил, что героическое сопротивление иранского народа заставит следующую администрацию США отступить перед нами. "Это сопротивление заставит их вернуться к своим обязательствам и снятию санкций, а мы конечно попытаемся нейтрализовать или подрывать санкции", подчеркнул он.

Рухани назвал стоимость проектов, которые сегодня открылись, 7 тыс. 950 млрд туманов, и выразил надежду на открытие 180 проектов до конца текущего 1399 иранского календарного года (закончится 21 марта 2021 года).

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в среду заявил, что если санкции могут быть сняты правильным, мудрым, ирано-исламским и достойным образом, это должно быть сделано. Однако основной упор должен быть сделан на нейтрализации санкций.



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