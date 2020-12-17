Сердар Азмун получил самую высокую оценку в дерби с "Спартаком" по версии "Чемпионат"

Вчера встреча лидеров РПЛ в «дерби двух столиц» завершилась уверенной победой «Зенита» со счетом 3:1. Команда Сергея Семака уйдёт на зимний перерыв, имея шесть очков преимущества над «Спартаком».

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет уже на 8-й минуте.

Иранец получил пас на линии штрафной и в одно касание точно пробил по воротам.

Кроме Азмуна, Артем Дзюба и Малком также получили оценку 7,5 в этом матче.

Нападающий "Зенита" после этой победы вернулся в Иран, чтобы повеселиться месяц и побыть с семьёй и друзьями.