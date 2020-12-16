17 дек. 2020 г., 00:16
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News Code: 84151286
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Персидская живопись введено в список ЮНЕСКО

Персидская живопись введено в список ЮНЕСКО

Тегеран, 17 декабря, ИРНА - Заместитель министра культурного наследия Мохаммад Хасан Талебиян объявил, что персидская живопись (миниатюра) было зарегистрировано как 15-е нематериальное наследие Ирана в совместных делах с Турцией, Азербайджанской Республикой и Узбекистаном в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

15-й Всемирный комитет нематериального наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который прошел в режиме онлайн в связи со вспышкой коронавируса, начал свою работу в понедельник.

«На заседании в среду вечером 16 декабря кейс Персидская живопись (миниатюры) был представлен Всемирному комитету совместно со странами Турции, Азербайджана и Узбекистана», - сказал Талебиян.

Персидская живопись (или «классическая персидская живопись») — живопись Ирана и стран, входивших в сферу его культурного влияния.

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