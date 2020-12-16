Персидская живопись введена в список ЮНЕСКО

15-й Всемирный комитет нематериального наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), который прошел в режиме онлайн в связи со вспышкой коронавируса, начал свою работу в понедельник.

«На заседании в среду вечером 16 декабря кейс Персидская живопись (миниатюры) была представлена Всемирному комитету совместно со странами Турции, Азербайджана и Узбекистана», - сказал Талебиян.

Персидская живопись (или «классическая персидская живопись») — живопись Ирана и стран, входивших в сферу его культурного влияния.