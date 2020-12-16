Иран отправил письмо в ООН об изъятии сотен тонн наркотиков

В письме, копия которого была передана информационному агентству ИРНА в Лондоне, Казем Гарибабади заявил, что наибольшее количество этих открытий было связано с опиумом - 621 388 килограммов.

Посол и постоянный представитель страны заявил, что «за первые 10 месяцев 2020 года иранские службы по борьбе с наркотиками попробовали 1914 вооруженных столкновений с наркотическими контрабандами, которые привели к уничтожению и дезинтеграции 1886 банд и сети транзита и распространения наркотиков».

Гарибабади, отметив, что Исламская Республика Иран по-прежнему является пионером борьбы с наркотиками во всем мире, и раскритиковал халатность некоторых стран, не взявших на себя совместную ответственность в этой области.