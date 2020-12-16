Съемочная группа из России отправилась в Иране для создания документального фильма о Касеме Сулеймани

Документальный фильм под названием «генерал борьбы с терроризмом» планируется транслировать по этому российскому каналу в годовщину трусливого убийства генерала Касема Сулеймани.

Перед поездкой в ​​Иран съемочная группа» встретилась с послом Исламской Республики Иран в Москве Каземом Джалали.

Генерал Солеймани был убит в пятницу, 3 января, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде.

Помимо Солеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря Хизбаллы Наим Касим и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.