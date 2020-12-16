Италия и Иран подчеркнули важность расширения научного и международного сотрудничества

Махмуд Нили на встрече с Джузеппе Перроне в среду сказал, что Тегеранский университет имеет положительную репутацию в установлении международного сотрудничества с итальянскими университетами.

Ректор Тегеранского университета, указывая на различные модели обмена студентами и профессорами, предложил сотрудничество в области оплаты бюджета, поиска способов сокращения бюджета во взаимоотношениях и содействия обмену профессором и студентом путем заключения меморандума между Тегеранским университетом и посольством Италии.