16 дек. 2020 г., 23:03
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News Code: 84151235
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Италия и Иран подчеркнули важность расширения научного и международного сотрудничества

Италия и Иран подчеркнули важность расширения научного и международного сотрудничества

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Ректор Тегеранского университета Махмуд Нили и посол Италии в Иране Джузеппе Перроне подчеркнули важность расширения научного, международного и академического сотрудничества.

Махмуд Нили на встрече с Джузеппе Перроне в среду сказал, что Тегеранский университет имеет положительную репутацию в установлении международного сотрудничества с итальянскими университетами.

Ректор Тегеранского университета, указывая на различные модели обмена студентами и профессорами, предложил сотрудничество в области оплаты бюджета, поиска способов сокращения бюджета во взаимоотношениях и содействия обмену профессором и студентом путем заключения меморандума между Тегеранским университетом и посольством Италии.

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