Иран потребовал вывода американских войск из Сирии

На заседании Совета Безопасности по Сирии в среду Маджид Тахт-Рванчи отметил, что все должны полностью уважать суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Он выступил против любых сепаратистских действий или незаконных инициатив в Сирии и продолжил, что все иностранные силы, присутствующие без разрешения сирийского правительства, должны покинуть страну.

«Исламская Республика Иран полностью привержена политическому урегулированию сирийского кризиса, и это послание было подтверждено во время недавнего визита министра иностранных дел Сирии в Тегеран, а также по широкому кругу вопросов, включая способы укрепления суверенитета и территориальной целостности Сирии и облегчения страданий», - сказал он.