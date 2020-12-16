16 дек. 2020 г., 22:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84151215
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Иран потребовал вывода американских войск из Сирии

Иран потребовал вывода американских войск из Сирии

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи назвал присутствие американских войск в Сирии незаконным и преследованием скрытых целей и сказал, что силы должны покинуть страну.

На заседании Совета Безопасности по Сирии в среду Маджид Тахт-Рванчи отметил, что все должны полностью уважать суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Он выступил против любых сепаратистских действий или незаконных инициатив в Сирии и продолжил, что все иностранные силы, присутствующие без разрешения сирийского правительства, должны покинуть страну.

«Исламская Республика Иран полностью привержена политическому урегулированию сирийского кризиса, и это послание было подтверждено во время недавнего визита министра иностранных дел Сирии в Тегеран, а также по широкому кругу вопросов, включая способы укрепления суверенитета и территориальной целостности Сирии и облегчения страданий», - сказал он.

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