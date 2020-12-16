Иран осудит любые деструктивные действия против безопасности и здоровья на море: МИД

Саид Хатибзаде в ответ на вопрос о взрыве и пожаре танкера в Красном море сказал, что «Исламская Республика Иран осудит любые разрушительные действия, направленные против безопасности и здоровья на море и свободы международной торговли».

Он подчеркнул неизменную позицию Исламской Республики Иран по поддержанию региональной стабильности и безопасности.

Хатибзаде также выразил надежду, что страны региона активизируют свои усилия по укреплению сотрудничества в обеспечении безопасности в море, борьбе с пиратством и незаконной торговлей наркотиками в целях достижения прочной региональной безопасности.

По данным ИРНА, греческий нефтяной танкер получил пробоину из-за предполагаемого взрыва мины в районе саудовского порта Эш-Шукайк рядом с йеменской границей.

Британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщила, что на рейде Эш-Шукайка рядом с йеменской границей произошел взрыв мины.