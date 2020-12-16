16 дек. 2020 г., 16:42
Journalist ID: 2388
News Code: 84150896
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Зариф провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции

Зариф провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции

Тегеран, 16 декабря, ИРНА - В телефонном разговоре министры иностранных дел Ирана и Швеции обсудили последние международные события, региональные вопросы, события, связанные с ядерной сделкой, а также двусторонние и консульские отношения между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его швецкая коллега Анн Линде разговаривали по телефону.

Министры иностранных дел Ирана и Швеции обсудили последние международные события, региональные вопросы, события, связанные с ядерной сделкой, а также двусторонние и консульские отношения между двумя странами.
В этом телефонном разговоре стороны подчеркнули необходимость сотрудничества и консультаций в области мира и безопасности и необходимость оказания гуманитарной помощи Йемену и Афганистану.

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