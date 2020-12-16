Лидер призвал чиновников не доверять врагу и сохранять национальное единство

Сегодня утром в среду аятолла Хаменеи на встрече с чиновниками страны назвал Касема Сулеймани героем иранского народа и героем исламской Уммы. «Конечно, убийцы Сулеймани должны ответить перед нами. Эта месть является окончательной", - сказал он.

Аятолла Хаменеи подчеркнул, что Сулеймани победил империализм как при своей жизни, так и своей смертью. «Президент США сказал, что мы потратили 7 триллионов долларов в регионе, но мы ничего не достигли, и, наконец, он был вынужден в темноте ночи съездить на военную базу на несколько часов. Весь мир признает, что Соединенные Штаты не достигли своих целей в Сирии, особенно в Ираке", - отметил он.

"Не верьте обещаниям того или иного, чтобы решить проблемы людей и будущее страны. Также не надо забыть об их враждебности", - добавил Лидер.

«Вы видели, что с вами сделали при Трампе и Обаме. Они оба следили за враждебной политикой против иранского народа. Три европейские страны также проявили крайнюю злобу, жадность и лицемерие", - подчеркнул он.

По его словам, "если санкции могут быть сняты правильным, мудрым, ирано-исламским и достойным образом, это должно быть сделано, но основной упор должен быть сделан на нейтрализации санкций, что является вашей инициативой".