16 дек. 2020 г., 15:06
Journalist ID: 2390
News Code: 84150723
0 Persons

Tags

Глава олимпийского комитета Омана заявил о значительной роли спорта Ирана в Азии

Глава олимпийского комитета Омана заявил о значительной роли спорта Ирана в Азии

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Спорт Ирана имеет значительную роль в Азии благодаря хорошему планированию и блестящим талантам. Об этом заявил глава олимпийского комитета Омана Халид бен Хамад аль-Бусаиди.

Он на встрече со своим иранским коллегой Резой Салехи Амири в кулуарах 39-го заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии выразил надежду на расширение спортивного сотрудничества между Тегераном и Маскатом.

Хамад аль-Бусаиди также назвал заседание исполкома олимпийского совета Азии хорошей возможностью для развития спортивных отношений с Ираном, в частности в области каратэ.

Салехи Амири заявил, что Иран считается одним из лучших стран в таких областях, как каратэ, борьба, тхэквондо, волейбол и тяжелая атлетика, и готов содействовать своему соседу Оману в этом направлении.

Иранский чиновник также выразил готовность для заключения спортивной договоренности с Оманом. Он пригласил главу и гендиректора олимпийского комитета Омана посетить Иран и его спортивные возможности.

Реза Салехи Амири, который прибыл в Маскат для участия в 39-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, ранее встретился с министром культуры, спорта и молодежи Омана Сайидом Ди Язаном бен Хайтамом бен Тариком Аль Саидом.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
6 + 7 =