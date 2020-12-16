Глава олимпийского комитета Омана заявил о значительной роли спорта Ирана в Азии

Он на встрече со своим иранским коллегой Резой Салехи Амири в кулуарах 39-го заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии выразил надежду на расширение спортивного сотрудничества между Тегераном и Маскатом.

Хамад аль-Бусаиди также назвал заседание исполкома олимпийского совета Азии хорошей возможностью для развития спортивных отношений с Ираном, в частности в области каратэ.

Салехи Амири заявил, что Иран считается одним из лучших стран в таких областях, как каратэ, борьба, тхэквондо, волейбол и тяжелая атлетика, и готов содействовать своему соседу Оману в этом направлении.

Иранский чиновник также выразил готовность для заключения спортивной договоренности с Оманом. Он пригласил главу и гендиректора олимпийского комитета Омана посетить Иран и его спортивные возможности.

Реза Салехи Амири, который прибыл в Маскат для участия в 39-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, ранее встретился с министром культуры, спорта и молодежи Омана Сайидом Ди Язаном бен Хайтамом бен Тариком Аль Саидом.