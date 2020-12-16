16 дек. 2020 г., 14:44
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Иранские школьники завоевали медали на фестивале изобретений в Южной Африке

Иранские школьники завоевали медали на фестивале изобретений в Южной Африке

Тегеран, 16 декабря, ИРНА – Иранским школьникам удалось завоевать медали в областях химии, биологии, окружающей среды, медицины и техники на фестивале науки и изобретений-2020 в Южной Африке.

Научный секретарь национального школьного фестиваля «Ибн Сина» Мехди Рашиди Джахан заявил, что данный фестиваль с 28 ноября по 5 декабря прошел в формате онлайн.
По его словам, исследовательские работы и изобретения школьников были представлены жюри фестиваля.
«Изобретения Марзия Салеми, Зохре Махдави Сабета и братьев Джафари завоевали золотую медаль на этом фестивале», заявил он, добавив, что Фатеме Теймури, Асал Бабазде, Настаран Хабиби и Мобина Карами также принесли Ирану серебро.
Он отметил, что 5 команд из Ирана, состоявшихся из 13 человек также завоевали бронзовую медаль.

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