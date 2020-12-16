Рухани высоко оценил усилия медперсонала в борьбе с коронавирусом

«Мы все ценим усилия медсестер, врачей и всего медицинского персонала, которые с конца февраля прошлого года и до сегодняшнего дня потратили более 10 месяцев на тяжелую работу. Наши люди, помимо того, что всегда хвалили и ценили своим языком, на практике давали очень четкий и однозначный ответ медицинскому персоналу», - сказал он.

«Вакцина еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Мы планируем закупить вакцину, чтобы люди могли быть вакцинированы своевременно», - отметил он.

Рухани назвал экономическое движение успешным.

«Сегодня Соединенные Штаты изолированы. Сегодня весь мир, за исключением одной, двух небольших зависимых стран, осуждает политику США и сообщает Соединенным Штатам о том, что ядреная сделка должны сохраниться», - заключил он.