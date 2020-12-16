Иран выразил озабоченность намерением США провести испытания ядерного взрывного устройства

Казем Гарибабади во вторник на 55-м заседании предварительной комиссии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подчеркнул давнюю и принципиальную позицию Исламской Республики Иран в отношении необходимости полной ликвидации всего ядерного оружия. «Иран поддерживает цели Договора о нераспространении ядерного оружия с конечной целью разоружения этого оружия, а также всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем», - сказал он.

«Мы также твердо верим, что прекращение всех испытаний ядерного оружия и других ядерных взрывов, а также прекращение количественной разработки и повышения качества этого оружия является первым необходимым шагом на пути к ядерному разоружению», - отметил он.

По его словам, «для полной реализации целей этого договора крайне важна приверженность государств, обладающих ядерным оружием, ядерному разоружению».