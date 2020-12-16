5000-летняя история Ирана в британском музее

В то время, когда лондонские музеи находятся на грани повторного закрытия после усиления ограничений из-за коронавируса, музей Виктории и Альберта (V&A) объявил подробности своей следующей выставки по Ирану.

На выставке «Epic Iran» будут представлены 350 антикварных объектов из Ирана как один из крупнейших исторических цивилизаций.

«Epic Iran» считается первой британской выставкой за последние 90 лет, которая рассказывает о культуре и об искусстве Ирана на протяжении 5000 лет. Выставка состоит из 10 разделов согласно историческому порядку. Она будет устроена как один город с воротами, садом, дворцом и библиотекой. На выставке будут представлены предметы, заимствованные из коллекций США, России, Франции, Бельгии и Великобритании.

От формирования развитой цивилизации до появления ислама

Первый раздел выставки «Epic Iran» начинается в 3200 г. до н.э. и, прежде чем она дойдет до ранних персидских цивилизаций, образования Персидской империи, правления Сасанидов и появления зороастрийской религии, предлагает разнообразный образ о географии Ирана.

Астрология Искандар Султана

Стихотворение и литература

Литература считается одной из главных тем выставки «Epic Iran», и один раздел посвящен поэзии и ее использованию в персидских рукописях, а другая часть – эпоса «Шахнаме» XI века.

Шахнаме

Современное искусство

Последняя часть выставки посвящена социальных и политических изменений в Иране с 1940-х годов по настоящее время, включая Исламскую революцию и ирано-иракскую войну. В этом разделе представлены современные работы некоторых выдающихся иранских художников, таких как Парвиз Танаволи, Монир Фарманфармаян и Ширин Нешат.

"Поэт и возлюбленная короля" Парвиза Танаволи

Выставка «Epic Iran» с 13 февраля по 30 августа пройдет в музее Виктории и Альберта в Лондоне.