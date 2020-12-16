Глава ОЭС заявил о развитии спортивной дипломатии в регионе

Бахти на этой встрече подчеркнул важность спорта для конвергенции между народами региона, отметив, что эта футбольная команда может служить центром для продвижения спортивной дипломатии на этой организации.

Сакет также представил доклад об истории ФК Фулад Мобараке, её возможностях и программах для совместного сотрудничества с ОЭС.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

В настоящее время ОЭС с 10 членами, включая Иран, Турция, Азербайджанская Республика, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан считается одной из старейших договоренностей региона.

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