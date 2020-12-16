Заседание Совместной комиссии СВПД пройдет сегодня в режиме видеоконференции

"Это заседание является одним из регулярных заседаний Совместной комиссии СВПД, которое проводится каждые шесть месяцев на уровне заместителей министров и политических директоров стран-членов ядерной сделки с целью рассмотрения процесса выполнения и препятствий на пути выполнения обязательств сторонами", - сказал он.

Как отметил дипломат, учитывая вспышку Covid-19, эта встреча пройдет в режиме видеоконференции сегодня, в среду, 16 декабря, в 13:30 по тегеранскому времени", - заключил он.