15 дек. 2020 г., 21:13
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News Code: 84148700
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Объем экспорта из северных портов Ирана увеличился на 40%

Объем экспорта из северных портов Ирана увеличился на 40%

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — Экспорт товаров через северные порта Ирана на берегу Каспийского моря увеличился на 40% за первые восемь месяцев текущего 1399 иранского года (20 марта 2020 г. - 20 ноября) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил во вторник Управляющий директор "Khazar Shipping Company" Давуд Тафти.

По словам Тафти,  24 торговых судна из Ирана перевозят товары в Россию и страны СНГ через Каспийское море.

Он напомнил, что недавно были организованы регулярные контейнерные перевозки из порта Астара в порт Актау в Казахстане и Астрахани в России. "На этом маршруте еженедельно будут работать две регулярные перевозки, одна - из Астары в порт Актау и другая услуга осуществляется по маршруту Энзели-Астара до порта Актау", уточнил Тафти.

Порт Астара занимает 60 гектаров и является первым портом частного сектора в Иране. Это ближайший и самый экономичный способ торговли и транспорта между Азией, Африкой и Европой. Он предназначен для погрузки и разгрузки грузовых судов грузоподъемностью 2500 тонн.

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