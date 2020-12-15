Объем экспорта из северных портов Ирана увеличился на 40%

Об этом заявил во вторник Управляющий директор "Khazar Shipping Company" Давуд Тафти.

По словам Тафти, 24 торговых судна из Ирана перевозят товары в Россию и страны СНГ через Каспийское море.

Он напомнил, что недавно были организованы регулярные контейнерные перевозки из порта Астара в порт Актау в Казахстане и Астрахани в России. "На этом маршруте еженедельно будут работать две регулярные перевозки, одна - из Астары в порт Актау и другая услуга осуществляется по маршруту Энзели-Астара до порта Актау", уточнил Тафти.

Порт Астара занимает 60 гектаров и является первым портом частного сектора в Иране. Это ближайший и самый экономичный способ торговли и транспорта между Азией, Африкой и Европой. Он предназначен для погрузки и разгрузки грузовых судов грузоподъемностью 2500 тонн.