15 дек. 2020 г., 20:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84148665
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США мешают поставкам вакцин против Covid-19 в Иран

США мешают поставкам вакцин против Covid-19 в Иран

Тегеран, 15 декабря. ИРНА — США могут отозвать свое разрешение на покупку вакцин от коронавируса Ираном в любой момент, когда захотят, заявил глава Центробанка Ирана Абдолнасер Хеммати, комментируя детали финансирования импорта вакцины против COVID-19 в Иран.

По словам Хеммати, поставки основных товаров, лекарств и медицинского оборудования не должны подвергаться никаким санкциям, а их импорт не должен требовать какой-либо лицензии.

"Конечно, все санкции США против Ирана, на наш взгляд, незаконны и противоречат международным законам", - сказал он.  Но администрация Трампа нарушила все международные правила в соответствии со своей политикой максимального давления, или, говоря лучше, максимальное принуждение и односторонность".

"Бойкот всей иранской финансовой системы и всех иранских банков является одним из главных нарушений США со стороны международных правил", добавил он.

"Тот факт, что США наложили санкции на Центробанка и все иранские банки, а также на экспорт иранской нефти, нефтехимии и прочего иранского экспорта, показывает, что для них нет ограничений по оказанию давления на иранский народ", - сказал Хеммати.

"Импорт основных товаров и лекарств должен осуществляться через банки" сказал он. "Как можно было бы заниматься импортом без банков", указал он.

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