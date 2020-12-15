США мешают поставкам вакцин против Covid-19 в Иран

По словам Хеммати, поставки основных товаров, лекарств и медицинского оборудования не должны подвергаться никаким санкциям, а их импорт не должен требовать какой-либо лицензии.

"Конечно, все санкции США против Ирана, на наш взгляд, незаконны и противоречат международным законам", - сказал он. Но администрация Трампа нарушила все международные правила в соответствии со своей политикой максимального давления, или, говоря лучше, максимальное принуждение и односторонность".

"Бойкот всей иранской финансовой системы и всех иранских банков является одним из главных нарушений США со стороны международных правил", добавил он.

"Тот факт, что США наложили санкции на Центробанка и все иранские банки, а также на экспорт иранской нефти, нефтехимии и прочего иранского экспорта, показывает, что для них нет ограничений по оказанию давления на иранский народ", - сказал Хеммати.

"Импорт основных товаров и лекарств должен осуществляться через банки" сказал он. "Как можно было бы заниматься импортом без банков", указал он.